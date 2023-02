Bewaffnete stürmten in Wohnung von 19-Jährigem

Großeinsatz in der Nacht auf Montag in Tirol: In der kleinen Gemeinde Ebbs (Bezirks Kufstein) soll es zu einem brutalen Überfall auf einen 19-Jährigen gekommen sein. Mehrere Unbekannte sollen mit Waffen in seine Wohnung gestürmt sein und Geld gefordert haben. Die Hintergründe sind vollkommen unklar.