Für KAC-Ass geht rot-weiß-roter Traum in Erfüllung

„Bin fast vom Sessel gefallen“

Jetzt will der Klagenfurter auch das Nationalteam erobern. Hochegger wurde ja erstmals ins A-Team für das Vier-Nationen-Turnier in Kopenhagen (Dän) einberufen. Am Montag war bereits Abflug nach Dänemark. Am Freitag geht’s gegen Norwegen, am Samstag wartet entweder Dänemark oder Frankreich.