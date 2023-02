Mehr als 2.000 Tote nach Erdbeben ++ Leopardpanzer

Zwei schwere Erdbeben haben am heutigen Montag den Südosten der Türkei und Nordsyrien erschüttert. Das Ausmaß dieser Katastrophe ist noch nicht absehbar. Die Zahl dürfte noch steigen, denn viele Menschen sind unter den Trümmern verschüttet. Und: Kanada hat mit der Auslieferung von Leopard 2 Panzern an die Ukraine begonnen. Auch Portugal sagt eine Lieferung zu. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Montag, den 6. Februar, mit Stefana Madjarov.