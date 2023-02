Erneut widerliche Attacken gegen Real-Madrid-Star

Barcelonas Busquets muss pausieren

Real verlor nach der Niederlage den Anschluss an Spitzenreiter Barcelona. Die Katalanen sind nach einem 3:0 gegen FC Sevilla nun acht Zähler enteilt. Barcelona muss in den kommenden Wochen aber auf den verletzten Mannschaftskapitän Sergio Busquets verzichten. Der 34-Jährige erlitt am Sonntagabend bereits früh in der Partie eine Knöchelverstauchung und musste vom Feld. Fachmedien sprechen von mindestens zwei bis drei Wochen Pause. Damit würde Busquets auch das Europa-League-Hinspiel gegen Manchester United am 16. Februar verpassen.