Die Lavantmeile: Ein erholsamer Hochwasserschutz

Unter dem Eindruck der Hochwasserkatastrophe 2012 wurden in den folgenden Jahren im ganzen Lavanttal Hochwasserschutzprojekte geplant. So auch in Frantschach-St. Gertraud, wo bei dem Projekt großen Wert auf Bürgerbeteiligung gelegt wurde. Dabei wurde die Nutzung des Hochwasserschutzes für ein Naherholungsgebiet in den Fokus gestellt. Bei der „Lavantmeile“ wurden die Anschüttungen für die Errichtung eines Geh- und Radweges genutzt und zeitgleich eine verkehrsberuhigte Zone für Kinder, Familien und die ältere Generation geschaffen. Zusätzlich wurden Badeplattformen angelegt, damit Sonnenanbeter ein Bad im Fluss nehmen können.