Klosterschließung: Nonnen wegen Protest bestraft

Die beiden Nonnen lebten im Kloster der Kleinstadt Ravello an der Amalfiküste zusammen mit einer weiteren 97-jährigen kranken Schwester, die sie betreuten. Die drei Frauen hatten sich bereits im vergangenen Juni geweigert, in drei verschiedene italienische Klöster versetzt zu werden. Sie traten dafür ein, dass der Besitz des Klosters in atemberaubender Lage mit Blick auf das Meer, dessen Wert 50 Millionen Euro übersteigt, dem Heiligen Stuhl übertragen wird. In ihrem Schreiben an Papst Franziskus hatten sie die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass damit das Kloster zumindest als Ort des Gebets gerettet werden könne.