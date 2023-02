Moskau will in besetzten Gebieten wählen lassen

Mit „Wahlen“ in besetzten Gebieten in der Ukraine will Moskau die Regionen offenbar als Teil der Russischen Föderation präsentieren. „Dies folgt auf fortdauernde Versuche, die besetzten Gegenden zu ,russifizieren‘, das beinhaltet die Überarbeitung von Bildung, Kommunikation und Transportsystemen“, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.