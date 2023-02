ÖFB-Legionär Baumgartner ist seinen Trainer los

Baumgartner seltener Lichtblick

Der trainingsfreie Montag für die Mannschaft wurde nach der 2:5-Schlappe am Samstag beim VfL Bochum gestrichen. Hoffenheim spielt seit 2008 in der Bundesliga, 2018 schloss man die Saison noch als Dritter ab. ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner war in den vergangenen Wochen einer der wenigen Lichtblicke.