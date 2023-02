„Viele können ans Essengehen gar nicht denken!“

Nächster Mittagstisch geplant

Wer sich mit Novak austauschen möchte - per Mail an aus.novak@chello.at. Und neue Einladungen für die nächste „Menschen für Menschen“-Aktion Ende Februar in einem beliebten Wirtshaus in Klagenfurt wird es im SOMA geben. Auch das Sozialamt Klagenfurt soll mit an Bord geholt werden - damit auch wirklich jene Bürger in den Genuss eines feinen Essens kommen, die es am meisten zu schätzen wissen.