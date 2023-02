Baggerfahrerin: „Mit mir hatte Harry ersten Sex“

„Er hatte einen klasse Hintern“

„Es ist sein Sinn für Humor. Wir waren Teil einer riesigen Pferdeszene und der Klaps geschah in einem Pferde-Kontext, das Buch ist eine lustige Interpretation davon. Seine Beschreibung ist genau - der eigentliche Schock, als ich sah, was er geschrieben hatte, war, wie wahr es war. Das war es, was mich am meisten zurückgeworfen hat.“ Doch sie sei deswegen nicht beleidigt.