Salzburg-Gegner AS Rom besiegt Empoli 2:0!

Der Spanier Roger Ibanez (2.) und der Engländer Tammy Abraham (6.) schossen die Römer am Samstag in der italienischen Fußball-Meisterschaft zu einem 2:0-Heimsieg gegen Empoli. Roma, am 16. Februar im Playoff-Hinspiel der Europa League bei Red Bull Salzburg zu Gast, schloss in der Serie A zumindest vorübergehend zu Inter Mailand auf.