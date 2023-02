Ex-Festspielintendant Jürgen Flimm ist tot

Engagements an der Mailänder Scala und der Wiener Staatsoper

2006 bis 2010 war er Intendant der Salzburger Festspiele, löste seinen eigentlich bis 2011 laufenden Vertrag aber vorzeitig. Die Berliner Staatsoper Unter den Linden leitete er von 2010 bis 2018 als Intendant. Er wirkte unter anderem an der Mailänder Scala, am Royal Opera House Covent Garden London, an der Wiener Staatsoper (etwa die Uraufführung von Friedrich Cerhas „Der Riese vom Steinfeld“), an der Metropolitan Opera New York sowie bei den Bayreuther und den Salzburger Festspielen. Flimm war auch Regisseur bei Film- und Fernsehproduktionen und wirkte zudem als Schauspieler.