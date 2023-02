US-Experte: Ballon könnte Fehlfunktion haben

„Ein Jet ist vorbeigeflogen und dann gab es eine starke Detonation. Ich bin mir nicht sicher, was das war. Aber da ist jede Menge Rauch“, erklärte Dolly Moore am Freitag zu dem Video, welches sie mit ihrer Handykamera gemacht hatte (siehe unten). Die Aufnahmen verbreiteten sich in Windeseile in den sozialen Medien. Doch weder Vertreter des US-Verteidigungsministeriums noch die Rettungsorganisationen der Stadt Billings konnte eine Explosion oder herunterfallende Trümmer bestätigen. Das Video werde aber untersucht, betonte die Stadtverwaltung.