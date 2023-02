Neun Lebensmittel, die aus dem Kühlschrank müssen

Fraglich: Die Butter. Generell ist es besser, sie vorsichtshalber in den Kühlschrank zu geben. Bei einer Zimmertemperatur über 21° Celsius gehört die Butter auf jeden Fall in den Kühlschrank. Ansonsten, unter 20 Grad, kann man sie auch in ein gut verschließbares Gefäß geben, dann soll sie auch auf Zimmertemperatur frisch bleiben.