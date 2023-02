„Negativ-Erlebnisse beschäftigen mich nicht“

Viel eher beschäftigt ihn seine Aufstellung heute Abend. Selten in seiner eineinhalbjährigen Laufbahn in Salzburg hatte der 34-Jährige eine derart große Auswahl an Spielern. Der Serienmeister kann heute beinahe aus dem Vollen schöpfen. Neben den drei langzeitverletzten Youngsters (Okoh, Omoregie und Tijani) fehlen nur Guindo und Kameri. Zudem dürfte auch Millionenneuzugang Oscar Gloukh noch nicht im Kader stehen. Der 18-jährige Israeli wartet weiter auf seine Arbeitsgenehmigung.