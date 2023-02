Urlauber aus Irland verprügelt und liegen gelassen

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 20 Uhr. Nachdem es keine Zeugen für die Tat gab, wurde der alkoholisierte Urlauber aus Irland in der Annahme eines Unfalles von der Rettung ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Erst die Sichtung von Videoaufzeichnungen zeigte, dass ein Unbekannter dem Mann vor dem Sturz einen Faustschlag ins Gesicht verpasst hatte.