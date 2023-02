Festnahme nach Mord in Margareten ++ Terrorprozess

Finale des Terrorprozesses am Wiener Straflandesgericht gegen sechs mutmaßliche Helfer des Wien-Attentäters. Und: Nachdem ein 24-Jähriger in Wien-Margareten von einem vorerst Unbekannten nach einem Streit erstochen wurde, konnte dieser nun festgenommen werden. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Mittwoch, den 1 Februar, mit Stefana Madjarov.