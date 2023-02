Steirische Motorrad-Legende kehrt in Wüste zurück

Geschlafen wird in Zelten

Am Mittwoch startete Frauwallner mit einem Teil seines Teams und den Motorcross-Maschinen am Land- und Seeweg in Richtung Marokko, die meisten Piloten folgen in einigen Tagen per Flugzeug. Start ist dann in Marrakesch. Von dort geht’s durch Marokko, Westsahara, Mauretanien und Senegal bis Dakar. Geschlafen wird in Zelten, nur für den Ruhetag ist ein Hotel reserviert.