Masken fallen ab April endgültig: Zu spät?

Am Mittwoch wurde im gerade frisch renovierten Parlament nach langem Warten das Ende der Corona-Beschränkungen verkündet. Nun sollen sogar ab April im ganzen Land die Masken fallen, auch in den Öffentlichen Verkehrsmitteln, Spitälern und Pflegeheimen. Nahezu drei Jahre hat es gedauert, während andere Länder schon weitaus früher die Beschränkungen aufgehoben haben. Finden Sie, das „Ende der Pandemie“ kommt in Österreich zu spät oder hatten wir einen guten Fahrplan, was die Regelungen betrifft? Wir sind auf Ihre Meinung dazu gespannt und freuen uns über Ihren Kommentar!