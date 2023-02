In diesem Stadtteil ist kein Platz für Bobo-Lofts

Etwa 10.500 Wohnungen wurden in den letzten zehn Jahren gebaut. Anfang des Jahres kletterte die Anzahl in Linz auf einen historischen Höchststand. Erstmals zählte man 120.928 Einheiten. Der soziale Wohnbau spielt dabei eine ganz essenzielle Rolle. Denn gerade in Zeiten der hohen Inflation und der allgemeinen Teuerung trifft die Menschen die Preissteigerung bei den Wohnkosten besonders stark. Positiv: Fast 55 Prozent aller Linzer Wohnungen können dem sozialen Wohnbau zugerechnet werden – damit liegt man in Österreich an der Spitze. Im Vergleich: In Wien liegt der Anteil bei etwa 40 Prozent, in Salzburg bei 23 Prozent und in Graz sogar nur bei 16 Prozent.