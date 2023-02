So fahrlässig handelte Baldwin vor Todesschuss

Baldwin will sich gegen Vorwürfe wehren

Der Schauspieler und die Waffenmeisterin hatten die Schuld an dem fatalen Unfall stets von sich gewiesen. Baldwin werde sich gegen die Vorwürfe wehren, teilte sein Anwalt Luke Nikas bereits Mitte Jänner mit. Baldwin habe nicht wissen können, dass sich scharfe Munition in der Waffe oder irgendwo am Drehset befand. Er habe sich auf die Mitarbeiter verlassen, die ihm versichert hätten, dass keine scharfe Munition in der Waffe steckte, hieß es in einer Mitteilung von Nikas. „Wir werden uns gegen diese Vorwürfe wehren und wir werden gewinnen“.