„Isco?“: Leipzig stichelt - und kassiert Konter

Während die Übertrittszeit in England, Italien und Frankreich um Mitternacht und jene in Spanien am Dienstag um 20 Uhr endete, war in Deutschland bereits um 18 Uhr Schluss. Hier sorgte am letzten Tag ein nicht zustande gekommener Transfer für die größte Aufregung. Der frühere Real-Madrid-Star Isco befand sich bereits zum Medizincheck bei Union Berlin, das Engagement platzte jedoch in letzter Sekunde. Spieler- und Vereinsseite beschuldigten sich gegenseitig, Vereinbarungen nicht eingehalten zu haben.