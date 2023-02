So wurde der virtuelle Kinderschänder entlarvt

Ein amtsbekannter 37-Jähriger aus Weyregg in Oberösterreich steht im Verdacht, kinderpornografisches Material gesammelt und in Auftrag gegeben zu haben. Doch wie kamen die Behörden auf seine Spur? Das gelang durch aufmerksame Serverbetreiber in den USA, denen die grauenhaften Daten auffielen.