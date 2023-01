Meilenstein: Kind erhielt unpassende Spenderniere

„Das Verfahren ist hochkomplex“

Wie es von der Klinik weiter hieß, werden sogenannte „blutgruppeninkompatible Nierentransplantationen“ in Innsbruck bereits seit einigen Jahren erfolgreich durchgeführt, in ganz Österreich allerdings noch nie an einem Kind. Mehrere Disziplinen müssten dazu in einem komplexen Verfahren eng zusammenarbeiten. Der Grund: Die Abwehrkörper des Empfängers müssen genau rechtzeitig und in einem ausreichenden Ausmaß deaktiviert werden, um eine sogenannte „hyperakute Abstoßung“, also eine Abstoßung des Organs noch während der Operation, zu verhindern.