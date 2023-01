So besingt ein grüner Landesrat die Wind-Energie

„Wind waht im ganzen Land, wir hättens afoch in da Hand. Nimma wortn, heit aupockn, Windradl soin se drahn.“ Mit Appellen wie diesen weist Kaineder in seinem Lied auf die „Flaute“ im Ausbau der Windkraft in Oberösterreich hin. „Ein Stillstand, der gerade in Zeiten von Energieknappheit und teurer fossiler Energieimporte fatale Folgen hat“, betont Kaineder in einer entsprechenden Aussendung.