Bis zu ein Meter Schnee: Unfälle in der Steiermark

Lkw schlittert 200 Meter in Tunnel

Ein weiterer Lkw-Unfall ist am Montagabend im Herzogbergtunnel der Südautobahn (A2) passiert. Der Abschnitt blieb mehrere Stunden gesperrt. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, war ein 36-jähriger russischer Lenker in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als er kurz nach 19 Uhr gegen eine Betonleitwand vor der Tunneleinfahrt fuhr. Das Fahrzeug sei dann 200 Meter in den Tunnel geschlittert. Es sei niemand verletzt worden