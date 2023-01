Kages-Chef: „Probleme sahen wir schon 2009“

Erst vergangene Woche dementierte Stark all diese Notstände. Am gestrigen Montag trat er im Steirischen Presseclub in Graz auf und lieferte dort eine allumfassende Erklärung. Weniger niedergelassene Ärzte und mehr ältere Menschen führten zum Personalmangel in den Krankenhäusern. Dazu kamen weniger Medizinstudenten. „Schon im Jahr 2009 konnte man dieses Problem sehen und berechnen“, sagte Stark. „Um das zu erkennen, brauchen Sie aber immer eine Art Durchdringung in die Gesellschaft und in die Politik.“