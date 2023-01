Sanierungsarbeiten in der Mehrerau

Offen für Gäste und Seminare

„Wir wollen unser Kloster als Ankerpunkt des Glaubens stärker festigen und noch mehr Gästen die Möglichkeit bieten, in der Mehrerau Gott näherzukommen“, so Abt Vinzenz. Deshalb werden neue Gästezimmer im Ostflügel, dem Verbindungstrakt, entstehen und die bestehenden modernisiert. So bieten 16 Gästezimmer Unterkunft an einem besonderen Ort der Gastfreundschaft - ob für Einzelpersonen, für Gruppen im Rahmen eines Seminars oder Tagung.