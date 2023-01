Bayern holt 70-Millionen-Mann von Manchester City

Schon seit längerer Zeit gilt der 28-Jährige mit einem Marktwert von 70 Millionen Euro als absoluter Wunschspieler von Trainer Julian Nagelsmann. Bis dato kam ein Transfer aber aufgrund des hohen Preises nicht zustande. Nun war aber Not am Mann, da Marokko-Held Noussair Mazraoui nach einer schweren Corona-Infektion nach der Weltmeisterschaft in Katar aufgrund eines entzündeten Herzbeutels bis Mitte März ausfallen wird.