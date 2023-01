Schulnotensystem in Südtirol soll geändert werden

Südtirols Bildungslandesrat Philipp Achammer (SVP) will gesetzlich eine neue Notenskala in den Schulen einführen. Der Politiker will die Noten unter Vier abschaffen. Mit den richtig schlechten Noten könnte es somit ab kommenden Schuljahr vorbei sein. In Italien sorgt der Vorstoß für großes Aufsehen.