Charles: Bischof soll für ihn mit Harry verhandeln

„Verhandlungen schwierig“

Ein Insider verriet der Zeitung „Mail on Sunday“: „Die Frage ist, ob sie an der Krönung teilnehmen, und wenn sie es tun, unter welchen Bedingungen. Die Familie ist gespalten und alles deutet darauf hin, dass Harry geraten wird, zu diesem Zeitpunkt keiner Einigung zuzustimmen und bis zur letzten Minute zu warten, was die Verhandlungen mit ihm sehr schwierig macht.“