Schuleinschreibung geht in die Schlussphase

Für die Taferlklassler beginnt im Herbst der sprichwörtliche „Ernst des Lebens“. Fast 3000 Kinder werden für das kommende Schuljahr in den ersten Klassen der burgenländischen Volksschulen erwartet. Vorbereitung und Unterstützung soll dabei das Heft „Komm in die Schule“ bieten, das in einer Kooperation zwischen Familienreferat und dem Österreichischen Buchclub der Jugend entstanden ist.