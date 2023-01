ÖVP macht angegriffener Landesrätin die Mauer

Aufregung in Landhaus und Grazer Burg herrschte nach unserer heutigen Sonntags-Story: Mit einem Misstrauensantrag im Landtag am Dienstag wollen die Freiheitlichen ÖVP-Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß aus dem Amt jagen. Nach Monaten des Chaos in steirischen Krankenhäusern, im Pflegebereich und in der Notarzt-Versorgung spitzte sich die Pannen-Serie in dieser Woche dramatisch zu. Hilferufe aus dem LKH Graz, ein abgesagtes Pressegespräch und eine Streikdrohung heillos überlasteter Pfleger spiegelten die Krise im Gesundheitssystem wider.