Hotel „Aurelio“ beherbergt trotz Sanktionen Gäste

Wer dieser Tage einen Luxusaufenthalt in Lech buchen will, etwa im Hotel „Aurelio“, kann dies ungehindert tun, denn das Haus hat geöffnet. „Falter“ und „ORF“ berichteten davon, dass das Hotel angeblich den Betrieb weitergeführt habe. Ein Anruf in Lech bestätigt: Das „Aurelio“ beherbergt Gäste. „Selbstverständlich“ hieß es dazu von einer Mitarbeiterin des Hauses zur „Krone“. Geschäftsführer Axel Pfefferkorn war am Sonntag leider nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.