Israels Bürger sollen leichter an Waffen kommen

Wie berichtet, sind bei zwei Terrorangriffen in Ost-Jerusalem am Freitag und Samstag sieben Menschen ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt. Am Freitag hatte ein Angreifer das Feuer auf Besucherinnen und Besucher einer Synagoge eröffnet. Der Mann wurde laut Polizei auf der Flucht erschossen. Am Samstag verletzte ein erst 13-Jähriger bei einem Angriff auf Siedlerinnen und Siedler im Stadtteil Silvan zwei Männer durch Schüsse. Bewaffnete Passantinnen und Passanten schossen auf den Burschen, der anschließend medizinisch versorgt wurde.