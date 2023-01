Seekirchner Schul-Umbau mit Problemen

Rund 32 Millionen Euro sollten in den Neubau, Ausbau und die Sanierung der Volks- und Neuen Mittelschule in Seekirchen laufen, dabei auch Betreuungsmöglichkeit und ein Mittagstisch entstehen. Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP) hatte nach den hohen Kosten für das Gesamtprojekt dieses in drei Abschnitte aufgeteilt. „Um eine bessere Kostenkontrolle zu haben“, so Pieringer.