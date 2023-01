Immer mehr Steirer kaufen sich eine Waffe

Steirer entdecken Lust am Schießsport

Neben dem Sicherheitsaspekt ortet der Experte einen anhaltenden Trend zur Jagd und zum Schießsport. „Wir haben erst letztes Jahr in Graz eine neue Schießanlage eröffnet, und das Interesse an diesem Generationen übergreifenden Sport ist groß“, so Siegert. Wer nicht im Besitz einer Jagdkarte ist und sich etwa eine Pistole zulegen möchte, muss ohnehin am Schießstand den „Waffenführerschein“ absolvieren, um eine Besitzkarte zu bekommen.