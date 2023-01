VSV reaktiviert Pensionist Fraser

Nach dem plötzlichen Karriereende von Kevin Moderer und dem Langzeit-Ausfall von Julian Payr hatte der VSV auf einmal eine dünne Personaldecke in der Abwehr. Da man traurigerweise aus dem eigenen Nachwuchs keinen Crack das Vertrauen schenkt, reaktivierte man nun Pensionist Jamie Fraser. Am Dienstag trifft der 37-Jährige bereits an der Drau ein. Für Fraser ist es schon das zweite Comeback in Blau-Weiß.