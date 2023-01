Wegen 1131 Euro Beute wandert Räuber ins Gefängnis

Psychisch angeschlagen

Über die Beute von 1131 Euro konnte sich der Räuber ein halbes Jahr freuen, dann wurde er nach einem Hinweis ausgeforscht und festgenommen. Weil er gesundheitlich angeschlagen war, kam er in den Neuromed Campus des Linzer KUK. Das Urteil am Landesgericht Linz nahm er bereitwillig an, es ist bereits rechtskräftig.