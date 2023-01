Lawine von Kartitsch: Toter lag neben Gerettetem

All jenen, die immer noch glauben, sie seien ohne Piepserl und Co. vor Lawinen gefeit, muss die Tragik des Unglücks von Kartitsch ein Licht aufgehen lassen. Zwischen Leben und Tod lagen nur rund zwei Meter - und ein fehlendes LVS-Gerät. Denn bloß so weit befanden sich die beiden Verschütteten auseinander. Aber nur einer konnte dank Sicherheitsausrüstung geortet und gerettet werden. Die Suche nach dem letztlich verstorbenen 28-Jährigen dauerte Stunden, weil er keinen Pieps trug. Zur Erinnerung: Nach 15 Minuten Verschüttung schwinden die Überlebenschancen rapide. Leben und Tod lagen in Kartitsch extrem nah nebeneinander.