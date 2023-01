Das sitzt! Agüero lässt „Ibra“ ins Leere sausen

Sorgen um Schweden?

Zum wirklich argumentativen K.o. setzte der Ex-Barca- und ManCity-Kicker aber in einer anderen Causa an. Ibrahimovic hatte vor der WM erklärt, dass Messi zwar der Größte aller Zeiten sei, „aber der Rest (der argentinischen Nationalmannschaft, Anm.) wird nie etwas gewinnen“. Auch das wollte Agüero, der zwar nicht aktiv spielte, aber trotzdem als Teil des argentinischen WM-Kaders galt, nicht auf sich sitzen lassen. „Es schmerzt dich, dass Messi der Beste ist und Argentinien die WM gewonnen hat? Du solltest dir lieber Sorgen um dein eigenes Land (Schweden, Anm.) machen“, so Agüero: „Das war nicht einmal bei der WM dabei.“