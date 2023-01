Vier Monate bedingte Haft für einen Messerstich

Im Mai 2022 kam es in einem Taxi in Vorchdorf zu einem Streit, der mit einem Messerstich endete. Ein damals 19-jähriger Deutscher aus Vorchdorf saß daraufhin drei Monate in Untersuchungshaft, die Ermittlungen liefen wegen Mordversuchs. Doch dann die Wende – es war Notwehr. Am Donnerstag musste sich der Angeklagte „nur“ wegen fahrlässiger Körperverletzung durch übermäßige Notwehr und unterlassene Hilfeleistung vor dem Bezirksgericht Gmunden verantworten.