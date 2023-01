Steiermark schließt Impfstraßen schon mit 3. März

Begründet wird der Schritt mit der „aktuell niedrigen Auslastung“. Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß spricht von einer Maßnahme „im Sinne der Sparsamkeit und Effizienz“. Corona-Impfungen gibt es aber weiterhin bei 500 niedergelassenen Ärzten in der Steiermark. „Die Covid-19-Impfung kommt in der Normalität an“, sagt Michael Adomeit, Impfreferent in der Ärztekammer Steiermark.