Schwarz auf Planai-Podest ++ AO-Damen-Finale steht

Marco Schwarz fährt beim Flutlicht-Riesentorlauf in Schladming aufs Podest, Goldjubel bei der Para-Ski-WM und die beiden Finalistinnen der Australian Open 2023 stehen fest - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Donnerstag, dem 26. Jänner.