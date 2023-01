Ein Gschnas für Liebe, Frieden und Rock’n’Roll

Ausdrucksform der Afroamerikaner

Wer’s lieber gediegener mag, kommt am 9. Februar bei der „Blues Night“ auf seine Kosten. Da geben sich Clarence Spady und Neal Black in Oslip ein Stelldichein. Spady wurde bereits in den 1990er-Jahren von der „Chicago Tribune“ als „Zukunft des Blues“ bezeichnet. Wenige Jahre später wurde sein Album „Nature of the beast“ für einen Blues Music Award nominiert. Mit dem Album „Surrender“ gelang ihm nun ein beachtliches Comeback.