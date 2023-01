Austria schlägt zu! Rapidler am Weg nach Kärnten

Nägel mit Köpfen macht Austria Klagenfurt. Nicolas Binder soll schon vom absolvierten Türkei-Trainingslager von Rapid in Richtung Klagenfurt unterwegs sein, wo er von Sportchef Matthias Imhof empfangen wird. „Ja, das stimmt. Binder ist in Klagenfurt beziehungsweise wird es bald sein“, bestätigt auch Coach Peter Pacult der „Krone“ im Trainingslager in Moravske Toplice (Slo).