So rüstet sich Skigebiet für die Zukunft

Ohne Sommertourismus kein Winterbetrieb

Laut De Silva wird mit der Belebung des Skigebiets die Region gestärkt. „Wir arbeiten an einer Zukunft, die sich an den Bedürfnissen der Ortsbewohner und Urlauber orientiert.“ Weil der Skisport aber vor Veränderungen stehen würde, habe man sich neu positioniert. Die Geschäftsführerin erklärt: „Ohne ertragreiche Sommersaison können wir den Winterbetrieb nicht mehr stemmen. Deshalb wollen wir als Ganzjahresdestination attraktiv sein und eröffnen im Sommer unser neues Kinderland.“ So hofft man trotz des Klimawandels für die Zukunft abgesichert zu sein.