Frauenmord in Mürzzuschlag++Pflegeheim-Prozess

Blutüberströmt wurde am Dienstag eine 34-jährige Steirerin im Keller eines Mehrparteienhauses in Mürzzuschlag aufgefunden. Für die Mutter einer 13-jährigen Tochter kam jede Hilfe zu spät. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Verletzungen des Opfers zu massiv. Alles sieht nach einem sogenannten Overkill - einer Übertötung bzw. Vernichtung des Opfers - aus. Dringend tatverdächtig ist der 33-jährige Lebensgefährte, aber auch ein 44-jähriger Afghane wurde festgenommen. Beide bestreiten die Tat. Die 34-Jährige soll sich von ihrem Lebensgefährten getrennt haben.