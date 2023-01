Shiffrins Doppelsieg ++ Fellers Podest-Pech

Sie hat es wieder getan: Mikaela Shiffrin! Die Amerikanerin gewinnt, einen Tag nach ihrem Rekorderfolg am Kronplatz, auch den Riesenslalom in Südtirol! Manuel Feller ärgert sich beim ersten Nightrace in Schladming über den undankbaren vierten Platz und Novak Djokovic setzt sein Vorhaben, bei den Australien Open seinen 22. Grand-Slam-Titel zu gewinnen, weiter fort und schafft den Sprung ins Halbfinale! Das alles und noch mehr sehen Sie jetzt in den „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.