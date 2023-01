Neuer „Bachelor“ denkt schon an Familienplanung

„Offen für neue Erkenntnisse“

Neben der Hoffnung auf die große Liebe, geht David fest davon aus, dass er als Bachelor auch neue Seiten an sich selbst entdeckt: „Sicherlich werde ich Emotionen fühlen, die ich so noch nicht erlebt habe und die mich an Punkte bringen, an denen ich bisher in meinem Leben noch nicht war. Ich denke, ich werde mich selbst auf vielen Ebenen ganz neu kennenlernen und bin offen für neue Erkenntnisse.“